Dikili'de 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' Resim Sergisi Açıldı

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(İZMİR) - Dikili Belediyesi bünyesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında kara kalem sanatçısı Serhat Dalgıç'ın eserlerinin yer aldığı "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" temalı resim sergisi açıldı.

Cumhuriyet'in ilanının 101. yılına geri sayım devam ederken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Dikili Belediyesi bünyesinde kara kalem sanatçısı Serhat Dalgıç'ın eserlerinin "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" adlı sergisi açıldı.

Dikili Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında düzenlenen açılışa vatandaşlar ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na yakışan bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin 101. yılı etkinlikleri kapsamında Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kara kalem çalışmalarıyla ölümsüzleştiren "Sarı Saçlım Mavi Gözlüm" adlı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdik. Değerli sanatçımız Serhat Dalgıç'a emeği ve sanatıyla bize sunduğu katkı için teşekkür ediyorum. 21-31 Ekim tarihleri arasında Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezimizde ziyarete açık olacak sergiye tüm halkımızı bekliyoruz."