Dikmen'de İmamoğlu'na Gözaltına Tepki Yürüyüşü

(ANKARA) - Dikmen'de bir araya gelen vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepki göstermek için Birinci Meclis'e yürüdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına yönelik tepkiler sürüyor. Dikmen'de bir araya gelen vatandaşlar Birinci Meclis'e yürüdü. Yürüyüşte, "Ya hep beraber ya hiç birimiz", "Susma sustukça sıra sana gelecek" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı. Yoldan geçen araçlar da korna çalarak yürüyüşe destek verdi.