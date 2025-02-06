Dikmen Kaymakamı Doğancı\'dan şehit aileleri ve gazilere ziyaret

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Sinop'un Dikmen ilçesinde Kaymakam Oğuzhan Doğancı, şehit aileleri ve gazileri ziyaret etti.

Doğancı, beraberindekilerle Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Dolma'nın ailesini ziyaret ederek, sohbet etti.

Daha sonra Dolma'nın kabrini ziyaret eden Doğancı, dua etti.

Kaymakam Doğancı, daha sonra ilçedeki gazileri ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Şehit ailelerinin kendilerine emanet olduğunu vurgulayan Doğancı, her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini kaydetti.