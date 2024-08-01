Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, köyleri ziyaret etti - Son Dakika
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Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, köyleri ziyaret etti

Kaymakam Civelek, Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerini ziyaret ederek köy sakinleri ve muhtarlarla bir araya geldi. Köylerin talep ve sorunlarını dinleyen Civelek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

01.08.2024 09:37
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Dikmen Kaymakamı Ozan Civelek, Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerini ziyaret etti.

Kaymakam Civelek, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Büyükkızık, Yumaklı ve Çevikli köylerinde köy sakinleri ve muhtarla bir araya gelen Civelek, köyün talep ve sorunlarını dinledi.

Köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumları hakkında bilgiler alan KaymakamCivelek, imkanlar dahilinde her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

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