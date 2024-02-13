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Diksiyon Eğitmeni Gün: "Dijital dünyadaki hız gençlerin diksiyonunu olumsuz etkiliyor"

NİĞDE - Niğde Şehit Ramazan Konuş Gençlik Merkezi'ndeki Diksiyon Atölyesi'nde verilen eğitimlerle, gençlerin düzgün Türkçe ile güzel ve etkili konuşması hedefleniyor.

Gençlerin kendisini daha rahat ve anlaşılır ifade etmesi, dilimizi daha doğru kullanmaları için açılan kursta hayata geçirilen çeşitli projelerle unutulmaya yüz tutmuş kelimeler de yeniden hayat buluyor. Katılımcılara doğru ve etkili konuşmanın yanı sıra vurgu ve tonlama yapabilme tekniklerinden oluşan eğitim gerçekleştiren Diksiyon Eğitmeni Seçil Gün, gençlerin sosyal medya kullanımı ile günlük hayatlarını sınırlı kelimelerle geçirdiklerine dikkati çekti. Katılımcıların verilen eğitimle hem günlük konuşmada hem de topluluk önünde hitap etme konusunda önemli bilgiler edindiğini ifade eden Gün; "Gençlerimizde sosyal medya ağızı dediğimiz bir Türkçe kirliliği var maalesef. Asalak sesler, kelimeler, sağdan soldan duydukları yada kendi ilave ettikleri aslında konuşmamıza hiçbir anlam katmayan ifadeler düzgün konuşmalarını etkiliyor. Bilhassa günümüzde sosyal medya dilinin çocuklar üzerinde diksiyon anlamında çok olumsuz etkileri de var. Bir şey yazarken, konuşurken hıza alıştıkları için şeyler okumaya ya da konuşmaya tahammülleri kalmadı. Aile içi iletişimi bile etkiliyor. Cümle kuramamaları, kelime dağarcıklarının çok sınırlı olması, hiç bir şeyi merak etmiyor onları gibi nedenler yüzünden 'aynen' deyip geçiştiriyorlar, asalak kelimeleri çok kullanıyorlar" dedi. Açmış oldukları kursla bu farkındalığı oluşturmaya çalıştıklarını ifade eden Gün; "Gençlerin Türkçemizi temiz konuşan, kendini topluluk önünde özgüvenli bir şekilde ifade eden bireyler olmasını amaçlıyoruz ve bunlar üzerine çalışmalar yapıyoruz. Kelime dağarcıklarını genişletmek için her ay 50 yeni kelime projesi de bunlardan birisi. Kelime köşesi ile gençler her ay 50 yeni kelime öğrenebiliyor ya da yanlış kullandığı kelimenin farkına varıyor. Bir diğer projemiz ise 'Türkçe'n Yanında' adlı bir dergi hazırlıyoruz. Kalemine güvenen bütün gençlere de dergimize katkı sağlamaya bekliyoruz" dedi.

Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Mustafa Eren ise; ilerde öğrencilerine daha düzgün bir diksiyonla ders anlatabilmek için kursa katıldığını ifade etti. Eren; "Öğretmen olacağım ve derslerde etkili konuşmam için diksiyon dersine gelmem gerekiyor. Ben nasıl öğrencilerimi kendim gibi konuşmaya teşvik edersem onlar da kendi arkadaşlarını geleceklerini bu şekilde ilerlettiler. İnstagram'da, TikTok'ta doğru konuşan değil de saçmalayanlar çok izleniyor. Bu da yeni neslin bir modası oldu. Yanlış konuşan, saçmalayan, daha çok öne çıkıyor, daha çok ön planda oluyor. Bunun olmaması gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.