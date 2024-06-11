Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla sevgilisini öldüren sanıklar için müebbet hapis istemi
Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla sevgilisini öldüren sanıklar hakkında savcılık, müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. Savcılık, sanıkların cinayeti planladığını ve öldürme eylemini gerçekleştirdiğini belirtti. Sanıkların, Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla yargılanacakları belirtildi.
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12.06.2024 05:14:43. #1.11#
SON DAKİKA: Dilan'ın öldürülmesine engel olmadığı iddiasıyla sevgilisini öldüren sanıklar için müebbet hapis istemi - Son Dakika
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