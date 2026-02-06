Dilek Kaya İmamoğlu: Bir İnsanı Susturmak İçin Kardeşine, Eşine, Evladına Uzanan El Adaletin Değil, Korkunun Elidir

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, ağabeyi Ali Kaya'ya yönelik tutuklama talebine ilişkin açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dilek Kaya İmamoğlu, "Aileler siyasi hesapların malzemesi değildir. Bir insanı susturmak için kardeşine, eşine, evladına uzanan el adaletin değil, korkunun elidir. Bugün Dilek Kaya İmamoğlu'nun ağabeyine yapılan, bir aileye değil, toplumun vicdanına yönelmiş açık bir tehdittir. Hukuk intikam aracı olamaz. Hukuk siyasetin aracı olamaz. Ailelerimizden elinizi çekin." ifadesini kullandı.