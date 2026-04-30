Dilek Kaya İmamoğlu'ndan Tahliye Açıklaması: Asıl Adalet Herkes Özgürlüğüne Kavuştuğunda Sağlanacak

(İSTANBUL) - Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, İBB Davası'na ilişkin açıklama yaptı. İmamoğlu, bazı isimlerin tahliye edilmesinin sevindirici olduğunu ancak asıl adaletin tutukluluğu devam edenlerin de özgürlüğüne kavuşmasıyla sağlanacağını ifade etti.

Dilek Kaya İmamoğlu, sosyal medya hesabından İBB Davası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Kaya İmamoğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Baştan beri kurgusu belli olan; haklıyı haksızdan ayırmak için değil, yargılanıyormuş gibi yaparak cezalandırmayı amaçlayan bir davanın içindeyiz. Bugün, 405 gündür özgürlüğünden mahrum bırakılanların yargılandığı 30. duruşma günü sona erdi. Sevdiklerimizin bir kısmının tahliye edilmesi sevindirici; ancak asıl adalet, içeride tutukluluğu devam eden sevdiklerimiz de özgürlüklerine kavuştuğunda sağlanacaktır. Pazartesi günü yine yargılanıyormuş gibi yapılıp peşinen cezalandırılmaya devam!"