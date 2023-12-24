- 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi İzmir'de hayat buldu

İZMİR - 'Dilimizin Zenginlikleri' projesiyle, öğrenciler hem eğleniyor hem de Türkçe kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi Türkiye genelinde sürüyor. Öğrencilere Türkçe kelimelerin doğru kullanımını öğretmeyi amaçlayan proje, İzmir'de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Osmanpaşa İlkokulunda öğrencilerle buluşturuldu. Öğrenciler çeşitli etkinliklerle birlikte Türkçeye geçen yabancı, aksanlı ve şiveli kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor.

"Türkçemizin güzelliklerini anlatabilelim"

Proje hakkında bilgi veren Gazi Osmanpaşa İlkokulu Müdürü Neriman Tin, "Bakanımız Yusuf Tekin'in tanıtımını yağmış olduğu 'Dilimizi Zenginleştirelim' projesi kapsamında bizler de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Şimşek'in öncülüğünde ilçede kurduğumuz komisyonla, Konak ilçesindeki bütün okullarda projemizi hayata geçirdik. Bizler de Gaziosmanpaşa İlkokulu olarak güzel Türkçemizin güzelliklerini anlatabilelim, daha güzel kullanılabilmesini sağlayabilelim diye çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunun için ilk önce bakanlığımızın eylem planında yer alan etkinliklerle işe başladık. Çok olumlu geri dönüşler alınca etkinliklerimizi çeşitlendirdik. Koridorlarımızda çocuklar oynarken, birisi yabancı kelime kullanırsa birbirlerini uyarıyorlar. Böylece kelime ve kavram bilgilerinin daha da geliştiğini gördük. Aynı zamanda sözlük kullanımındaki becerilerinin de geliştiğini gördük. Bunlar bizi çok mutlu etti" dedi.

'Dilimizin zenginlikleri' projesinin 'sözlük özgürlüktür' sloganıyla yola çıktığını kaydeden Öğretmen Çiçek Bozdağ, "Proje tüm kademelerdeki öğrencilere hitap etmektedir. Öğrencilerimiz bu sözlük çalışmaları sayesinde kelime dağarcığını geliştirerek dilimizin zenginliklerini fark ettiler. Dilimizin zenginliklerinin içinde kültürümüzü, düşünce dünyasını yeniden keşfetme fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca eserlerimizi keşfederek şiirlerimizle, masallarımızla tanıştılar. Çocuklarımıza, projemizin okullarda görünür olması için yardımcı oluyoruz. Öğretmenler olarak bu iş birliği içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Çalıştığımız bölge dezavantajlı"

Öğrencilerle birlikte eğlenerek öğrendiklerini söyleyen Öğretmen Burcu Pektaş, "Çalıştığımız bölge İzmir'de dezavantajlı bölge olarak geçmekte. Bu yüzden de bölgede çok fazla Türkçe konuşmama, aksanlı ve şiveli konuşma görülmekte. Bunun biraz da olsa önüne geçebilmek, kelimenin Türkçesini çocuklara öğretebilmek adına böyle bir proje düzenlenmiş olması çok büyük artı" ifadelerine yer verdi.

"Türk kültürünün zenginliğini gördük"

'Dilimizin zenginlikleri' projesiyle yeni kelimeler öğrendiğini aktaran öğrenci Menekşe Arapoğlu, "Bu süreçte hem çok eğlendik hem de dilimizin ne kadar zengin olduğunu fark ettik. Sosyal medyadan dilimize geçmiş yabancı kelimelerin ne kadar yanlış olduğunu anladık. Türk kültürünün zenginliğini görüp çeşitli eserlerle tanıştık" diye konuştu.

Ayrıca projenin yıl sonuna kadar süreceği ve önümüzdeki yıl da devam edeceği belirtildi.