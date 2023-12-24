 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
'Dilimizin Zenginlikleri' projesi İzmir'de hayat buldu - Son Dakika
Üye Girişi

'Dilimizin Zenginlikleri' projesi İzmir'de hayat buldu

'Dilimizin Zenginlikleri' projesiyle, öğrenciler hem eğleniyor hem de Türkçe kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi Türkiye genelinde sürüyor. Öğrencilere Türkçe kelimelerin doğru kullanımını öğretmeyi amaçlayan proje, İzmir'de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Osmanpaşa İlkokulunda öğrencilerle buluşturuldu. Öğrenciler çeşitli etkinliklerle birlikte Türkçeye geçen yabancı, aksanlı ve şiveli kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor.

\'Dilimizin Zenginlikleri\' projesi İzmir\'de hayat buldu
24.12.2023 - 22:46,
Abone Ol

- 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi İzmir'de hayat buldu

İZMİR - 'Dilimizin Zenginlikleri' projesiyle, öğrenciler hem eğleniyor hem de Türkçe kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi Türkiye genelinde sürüyor. Öğrencilere Türkçe kelimelerin doğru kullanımını öğretmeyi amaçlayan proje, İzmir'de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Gazi Osmanpaşa İlkokulunda öğrencilerle buluşturuldu. Öğrenciler çeşitli etkinliklerle birlikte Türkçeye geçen yabancı, aksanlı ve şiveli kelimelerin doğru telaffuzunu öğreniyor.

"Türkçemizin güzelliklerini anlatabilelim"

Proje hakkında bilgi veren Gazi Osmanpaşa İlkokulu Müdürü Neriman Tin, "Bakanımız Yusuf Tekin'in tanıtımını yağmış olduğu 'Dilimizi Zenginleştirelim' projesi kapsamında bizler de Konak İlçe Milli Eğitim Müdürü Serdar Şimşek'in öncülüğünde ilçede kurduğumuz komisyonla, Konak ilçesindeki bütün okullarda projemizi hayata geçirdik. Bizler de Gaziosmanpaşa İlkokulu olarak güzel Türkçemizin güzelliklerini anlatabilelim, daha güzel kullanılabilmesini sağlayabilelim diye çocuklarımıza çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bunun için ilk önce bakanlığımızın eylem planında yer alan etkinliklerle işe başladık. Çok olumlu geri dönüşler alınca etkinliklerimizi çeşitlendirdik. Koridorlarımızda çocuklar oynarken, birisi yabancı kelime kullanırsa birbirlerini uyarıyorlar. Böylece kelime ve kavram bilgilerinin daha da geliştiğini gördük. Aynı zamanda sözlük kullanımındaki becerilerinin de geliştiğini gördük. Bunlar bizi çok mutlu etti" dedi.

'Dilimizin zenginlikleri' projesinin 'sözlük özgürlüktür' sloganıyla yola çıktığını kaydeden Öğretmen Çiçek Bozdağ, "Proje tüm kademelerdeki öğrencilere hitap etmektedir. Öğrencilerimiz bu sözlük çalışmaları sayesinde kelime dağarcığını geliştirerek dilimizin zenginliklerini fark ettiler. Dilimizin zenginliklerinin içinde kültürümüzü, düşünce dünyasını yeniden keşfetme fırsatı bulmuşlardır. Ayrıca eserlerimizi keşfederek şiirlerimizle, masallarımızla tanıştılar. Çocuklarımıza, projemizin okullarda görünür olması için yardımcı oluyoruz. Öğretmenler olarak bu iş birliği içerisinde bulunmaktan çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

"Çalıştığımız bölge dezavantajlı"

Öğrencilerle birlikte eğlenerek öğrendiklerini söyleyen Öğretmen Burcu Pektaş, "Çalıştığımız bölge İzmir'de dezavantajlı bölge olarak geçmekte. Bu yüzden de bölgede çok fazla Türkçe konuşmama, aksanlı ve şiveli konuşma görülmekte. Bunun biraz da olsa önüne geçebilmek, kelimenin Türkçesini çocuklara öğretebilmek adına böyle bir proje düzenlenmiş olması çok büyük artı" ifadelerine yer verdi.

"Türk kültürünün zenginliğini gördük"

'Dilimizin zenginlikleri' projesiyle yeni kelimeler öğrendiğini aktaran öğrenci Menekşe Arapoğlu, "Bu süreçte hem çok eğlendik hem de dilimizin ne kadar zengin olduğunu fark ettik. Sosyal medyadan dilimize geçmiş yabancı kelimelerin ne kadar yanlış olduğunu anladık. Türk kültürünün zenginliğini görüp çeşitli eserlerle tanıştık" diye konuştu.

Ayrıca projenin yıl sonuna kadar süreceği ve önümüzdeki yıl da devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, Serdar Şimşek, İzmir, Kültür, İzmir, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi İzmir'de hayat buldu - Son Dakika


22:47
Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30
Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14
Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04
Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03
Elvan Gruda hayatını kaybetti Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49
İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18
Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45
Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı

Son Dakika
22:47 Pek çok il ve ilçede eğitime kar engeli
22:30 Sahada bu rekabet yoktu! Okan Buruk'un penaltı isyanına İsmail Kartal'dan jet yanıt
22:14 Okan Buruk yayıncı kuruluşa demediğini bırakmadı
22:04 Şehit Kemal Aslan'ın babası: Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderenlere hakkımı helal etmiyorum
22:03 Elvan Gruda hayatını kaybetti
21:49 İrfan Can Kahveci'den derbi sonrası Fred itirafı
21:18 Starbucks bardağıyla haber sunan spiker Meltem Günay işinden oldu
20:45 Dev derbi tat vermedi! Fenerbahçe-Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı
20:37 CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
20:11 Ağrı İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili, sporcu çocuklara taciz suçlamasıyla tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 23:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: 'Dilimizin Zenginlikleri' projesi İzmir'de hayat buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement