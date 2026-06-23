Dilimizin Zenginlikleri Projesi Şöleni

İzmir'de, öğrencilerin Türkçe kelime dağarcığını geliştirmek, kültürel birikimle tanışmalarını sağlamak ve dilin düşünce gelişimine katkısını artırmak amacıyla yürütülen "Dilimizin Zenginlikleri" projesinin yıl sonu şöleni ve ödül töreni gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Eğitim Müzesi'nde düzenlenen etkinlik, projenin yıllık faaliyetlerini içeren tanıtım filminin gösterimiyle başladı.

Törende konuşan İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özden Ölmez Ceylan, köklerinden beslenmeyen nesillerin geleceği inşa edemeyeceğini söyledi.

Gençleri farklı projelerle bir araya getirerek en iyi şekilde yetiştirmek için çalıştıklarını belirten Ceylan, "Çocuklarımızın eserlerinde köklerimizdeki değerli büyüklerimiz var. Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan o kültürde, Kutadgu Bilig'lerden, Orhun Abideleri'nden başlayan okumalar bugün günümüzde birçok edebiyatçının da yetişmesine sebep oldu." dedi.

Proje koordinatörü Berna İnceişçi ise "sözlük özgürlüktür" sloganıyla yürütülen çalışmalarda dar kelime kalıplarına sıkışmayan bir nesil hedeflendiğini dile getirdi.

Yıl boyunca afiş, sözlük, nesne tasarımı yarışmaları, dijital okul dergileri ve şiir dinletileri gibi pek çok etkinliğe imza attıklarını aktaran İnceişçi, İzmir'in ilçelerinden süzülüp gelen ve 14 farklı yarışmada dereceye giren 47 öğrenciyi ödüllendirmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Programda ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde düzenlenen sözlük tasarımı, nesne tasarımı, afiş tasarımı, şiir, Türk dünyası ortak sözcükler afiş tasarımı ve dijital okul dergisi yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.