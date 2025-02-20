Dilkaya Sazlığı\'nda Yangın Kendiliğinden Sönerek Zarar Verdi

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VAN'ın Edremit ilçesinde onlarca kuş türünün barındığı Dilkaya Sazlığı'nda çıkan yangın, kendiliğinden söndü. Yangında sazlık alan zarar gördü.

Edremit ilçesi Köşk Mahallesi'ndeki Dilkaya Sazlığı'nda sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sazlık alana bataklık nedeniyle ulaşamazken çevrede önlem aldı. Yangında, onlarca kuş türünün barındığı sazlık büyük oranda zarar gördü. Yangın, bir süre sonra kendiliğinden söndü.

Edremit Belediyesi Eş Başkanı Rabia Başak Koç ile belediye Çevre Koruma Müdürlüğü yetkilileri de Köşk Mahallesi'ne giderek yangının çıktığı sazlıklarda incelemede bulundu. Koç, sazlıkların birçok canlı için doğal yaşam alanı olduğunu ve korunması konusunda daha hassas olunması gerektiğini söyledi.

EDREMİT (Van),