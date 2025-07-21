Dillon Şelalesi'nde Facia: 1 Ölü, 2 Kayıp

ABD'nin Oregon eyaletindeki Dillon Şelalesi'ne kapılan bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi kayboldu.

Oregon eyaletinde 6 kişilik bir arkadaş grubu şelaleye kapıldı.

Civardakilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şelaleye kapılan 3 kişiyi kurtardı.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, kayıp iki kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Grubun şelaleye nasıl sürüklendiği ve kimlik bilgileri henüz bilinmiyor.