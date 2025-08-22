Dilovası'na Yeni Kent Meydanı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, yapımı devam eden "Dilovası Kent Meydanı"nı inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ömeroğlu temel hafriyat ve fore kazık çalışmaları süren proje hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ömeroğlu, meydanın ilçeye değer katacağını belirterek, "İlçemiz uzun zamandır böyle bir meydana ihtiyaç duyuyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle hayata geçirilen bu proje, ilçemize yeni bir soluk getirecek. İçerisinde kültürden sanata, spordan sosyal yaşama kadar pek çok alanı barındıran bu meydan, Dilovası'nın çehresini değiştirecek. İnşallah en kısa sürede tamamlanarak vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." ifadesini kullandı.

Proje tamamlandığında hem vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıracak hem de ilçenin önemli yaşam merkezlerinden biri olacak.