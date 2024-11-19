Dilovası'nda 450 Sporcuya Malzeme Dağıtımı - Son Dakika
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Dilovası'nda 450 Sporcuya Malzeme Dağıtımı

Dilovası\'nda 450 Sporcuya Malzeme Dağıtımı

Çolakoğlu Metalurji AŞ, Dilovası'nda amatör spor kulüplerine malzeme desteği sağladı.

19.11.2024 16:51
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde amatör spor kulüplerinin bünyesindeki 450 sporcuya malzeme dağıtıldı.

Amatör spor kulüplerinin desteklenmesi amacıyla Çolakoğlu Metalurji AŞ tarafından "Destek Bizden Başarı Sizden" sloganıyla yapılan kampanya kapmasında Dilovası Spor Salonu'nda malzeme dağıtımı etkinliği düzenlendi.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, dağıtılan malzemelerin gençlerin spor hayatına katkı sağlayacağını ve sporcuların kazanacağı başarılarla gurur duyacaklarını belirtti.

Kaymakam Metin Kubilay ise Dilovası'nın sporda da marka kent olmasını arzuladıklarını, bu kapsamda kaymakamlık olarak bazı projeleri hayata geçirdiklerini anlattı.

Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ise gençlerin sportif çalışmalarına katkı sağlamaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Çolakoğlu Metalurji AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Haydar Çolakoğlu, şirket olarak gençlerin yararına olacak sosyal içerikli projeleri desteklediklerini, onların geleceğine katkı sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından 450 sporcuya malzemeleri dağıtıldı.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri, kulüp yöneticileri ve sporcular katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Dilovası'nda 450 Sporcuya Malzeme Dağıtımı - Son Dakika

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