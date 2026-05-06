Dilovası\'nda Apartman Yangını

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Mimar Sinan Mahallesi 517. Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın 2. katındaki dairenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürülürken, dairenin mutfak bölümündeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
