Dilovası'nda Bir Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Burdur-Antalya Karayolunda Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı, 1 Yaralı

Burdur-Antalya karayolunda seyir halindeyken lastiği patlayan bir otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. Kaza sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.