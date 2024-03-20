Dilovası'nda Bir Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Diliskelesi Mahallesi'nde dün Emre Taşdemir'i (43) tabancayla öldüren Ümit Y'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta dün husumetlisi Ümit Y. ile karşılaşan Taşdemir, çıkan silahlı kavgada tabancayla boynundan yaralanmıştı.
Hastaneye kaldırılan Taşdemir, kurtarılamamış, şüpheli polise teslim olmuştu.
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