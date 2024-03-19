Dilovası'nda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dilovası'nda çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada Emre Taşdemir, Ümit Y. ile aralarında çıkan tartışma sonucu silahla boynundan yaralandı. Taşdemir, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerde kullanılan tabancayı buldu ve şüpheli Ümit Y. polise teslim oldu.

19.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:35
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Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, şüpheli gözaltına alındı.

Diliskelesi Mahallesi 702 Sokak'ta 34 HTB 992 plakalı otomobiliyle seyreden Emre Taşdemir (42) aralarında husumet olduğu belirtilen Ümit Y. ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Emre Taşdemir aracından inerken silahla boynundan yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Taşdemir, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemelerde, olayda kullanılan tabanca bulundu.

Kavganın ardından olay yerinden ayrılan Ümit Y, daha sonra polise teslim oldu.

Kaynak: AA

Emre Taşdemir, Dilovası, Kocaeli, Olay, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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