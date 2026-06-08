Dilovası'nda Sıvı Atık Trafiği Aksattı - Son Dakika
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Dilovası'nda Sıvı Atık Trafiği Aksattı

Dilovası\'nda Sıvı Atık Trafiği Aksattı
08.06.2026 10:09
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D-100 kara yoluna dökülen sıvı atık nedeniyle Dilovası'nda ulaşım aksadı. Yol geçici olarak kapatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde D-100 kara yoluna dökülen sıvı atık nedeniyle ulaşım aksadı.

Ankara istikameti Dilovası rampası mevkisinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araçtan yola sıvı atık döküldü. Atığın etkisiyle yolun zemini kayganlaştı.

Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri, olası kazaların önüne geçmek amacıyla Ankara yönünü geçici olarak trafiğe kapattı.

Bu nedenle güzergahta araç kuyrukları oluştu. Karayollarının temizlik çalışmasının ardından yol ulaşıma yeniden açıldı.

?Polis, yola atık döken aracın belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dilovası'nda Sıvı Atık Trafiği Aksattı - Son Dakika

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