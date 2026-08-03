Dilovası Yangını: 7 Sanığa İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Dilovası Yangını: 7 Sanığa İddianame Kabul Edildi

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Kozmetik fabrikasındaki yangında 7 kişinin ölümüne neden olan 7 sanık hakkında iddianame kabul edildi.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan, 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı yangına ilişkin görevli ve eski belediye çalışanı 7 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame, Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından incelendi.

Mahkeme heyeti, 21 sayfalık iddianamenin kabulüne karar verdi.

İddianamede, Dilovası Kaymakamlığınca, 19 Şubat 2026'da Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcısı ve eski İmar ve Şehircilik Müdürü Hüseyin Öztürk, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Cihan Sorgucu, eski Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Selim San, Dilovası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürü Muammer Telli, eski Dilovası Belediyesi Zabıta Müdürü Cengiz Taşdemir ve Dilovası Belediyesi Zabıta Müdür Vekili Nizamettin Balcı hakkında soruşturma izni verildiği belirtiliyor.

Mülkiye müfettişleri ve bilirkişi raporlarında yapılan tespitler ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıkların olayda "bilinçli taksir" düzeyinde kusurlu olduklarının anlaşıldığı belirtilen iddianamede, 7 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025'te çıkan yangında Tuğba Taşdemir (17) ile kuzeni Nisanur Taşdemir (15), Cansu Esetoğlu (15), Hanım Gülek (52), Esma Gikan (31) ve Şengül Yılmaz (59) hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırılan Tuncay Yıldız da 15 Kasım'da yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

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