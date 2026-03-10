Din Ayrımcılığı İhlali Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Logo

Din Ayrımcılığı İhlali Açıklaması

10.03.2026 16:56
TİHEK, din temelinde ayrımcılıkla ilgili iddiaları ciddiyetle takip edeceğini bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), bir vakıf üniversitesinde din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddialara yönelik, "Yazılı ve görsel medyada yer alan iddialara konu olan din ve inanç temelinde ayrımcılık ihlalleri, demokratik bir hukuk devleti açısından kabul edilemez niteliktedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, her türlü ayrımcılık yasağının ihlaline dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele almakta; herkes için onurlu, eşit ve güvenli bir ortamın sağlanması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürmektedir" açıklamasını yaptı.

TİHEK, bazı basın ve yayın organlarında bir vakıf üniversitesinde din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine ilişkin iddialara yönelik açıklama yaptı. Kurum, din ve vicdan özgürlüğünün ulusal ve uluslararası hukuk kurallarıyla güvence altına alındığını belirterek, söz konusu iddiaların yakından takip edildiğini ve gerekli işlemlerin hassasiyetle yerine getirileceğini bildirdi.

Din ve vicdan özgürlüğünün hem ulusal hem de uluslararası hukuk düzenlemeleriyle teminat altına alındığı vurgulanarak bu kapsamda çeşitli uluslararası sözleşmelere işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"BM Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin 18 inci maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9'uncu maddesi; herkesin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olduğunu ve bu hakkın aleni veya özel olarak bireysel ya da başkaları ile birlikte toplu olarak, kendi din ya da inancını ibadet, icra, bunun icaplarını yerine getirme ya da öğretme bakımından ortaya koyma özgürlüğünü içerdiğini kabul etmektedir."

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 'Kanun önünde eşitlik' başlıklı 10'uncu maddesine göre 'Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir', 'Din ve vicdan hürriyeti' başlıklı 24'üncü maddesinde de 'Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. 14'üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dini ayin ve törenler serbesttir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katılmaya, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz' hükmü yer almaktadır.

"Söz konusu iddialar yakından takip edilerek, gerekli işlemler hassasiyetle yerine getirilecektir"

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu'nun 'Eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı' başlıklı 3'üncü maddesi ile din ve inanç temelinde ayrımcılık yasaklanmıştır.

Kanun'un 'Ayrımcılık yasağının kapsamı' başlıklı 5'inci maddesinin birinci fıkrası ile eğitim ve öğretim hizmetleri sunan kurum ve kuruluşların yürüttükleri faaliyetler bakımından bu hizmetlerden yararlanmakta olan kişiler aleyhine ayrımcılık yapamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Yazılı ve görsel medyada yer alan iddialara konu olan din ve inanç temelinde ayrımcılık yasağı ihlalleri, demokratik bir hukuk devleti açısından kabul edilemez niteliktedir. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, her türlü ayrımcılık yasağının ihlaline dair iddiaları büyük bir ciddiyetle ele almakta; herkes için onurlu, eşit ve güvenli bir ortamın sağlanması yönündeki çalışmaları kararlılıkla sürdürmektedir.

Bu doğrultuda, temel misyonu insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, insan onurunu esas alarak kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması ve hukuken tanınmış hak ve özgürlüklerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesinin sağlanması olan Kurumumuz tarafından söz konusu iddialar yakından takip edilerek, gerekli işlemler hassasiyetle yerine getirilecektir."

Kaynak: ANKA

