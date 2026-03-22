Din Değerlerini Aşağılama İddiası

Denizli'de, sosyal medyada dini değerleri aşağılayıcı paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kamuoyunda hassasiyet oluşturan içeriklerin paylaşıldığı belirtildi.

İlgili birimlerce gerekli inceleme ve tespitlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımları gerçekleştirdiği tespit edilen bir şahıs yakalanarak Türk Ceza Kanunu'nda 'dini değerleri alenen aşağılama' suçu kapsamında gözaltına alınarak adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.