Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde motosikletin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Ö.E. (75) idaresindeki 03 F 2112 plakalı motosiklet, ilçenin Kadılar köyü mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.
Son Dakika › Güncel › Dinar'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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