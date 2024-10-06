Dinar'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

M.Y. (28) idaresindeki 42 COB 95 plakalı otomobil ilçenin Tatarlı beldesi mevkisinde karşı istikametten gelen C.C.D. (18) yönetimindeki 42 ANS 505 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü M.Y. ve otomobilde yolcu olarak bulunan H.Y. (29), C.K. (28) ve G.Y. (26) ile kamyonet sürücüsü C.C.D. ve kamyonette yolcu olarak bulunan Ü.G. (31) ve E.D. (19) Şuhut ve Dinar Devlet hastanelerine kaldırıldı.