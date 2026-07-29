Dinar'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde traktör ve otomobil çarpıştı, traktör sürücüsü A.B. hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobil ile çarpışan traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.
A.B. (74) idaresindeki 03 FD 664 plakalı traktör, Otogar Mahallesi'nde B.Y'nin (43) kullandığı 09 AJP 018 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada devrilen traktörün sürücüsü A.B. ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Dinar Devlet Hastanesine kaldırılan A.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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