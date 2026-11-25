BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarlı ve engelsiz işleyişinin sürmesini sağlamak için Hollanda ile ortak çaba gösterilmesi çağrısında bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi olan Ding çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'de Hollanda Dışişleri Bakanı Tom Berendsen ile bir araya geldi.

Çin ve Hollanda'nın, kapsamlı işbirliğine yönelik açık ve pragmatik bir ortaklığa sahip olduğunu belirten Ding, ikili işbirliğinin Çin-AB işbirliğinin ön saflarında yer aldığını belirtti.

Önümüzdeki yılın iki ülke arasında büyükelçilik düzeyinde diplomatik ilişkilerin kurulmasının 55. yıldönümü olduğunu hatırlatan Ding, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, tüm alanlarda etkileşim ve işbirliğini güçlendirmek ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini teşvik etmek üzere Hollanda ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ding, dünyanın büyük ekonomileri arasında yer alan Çin ve Hollanda'nın, hem iki ülkenin hem de dünyanın ortak kalkınmasına sürekli yeni ivme kazandırmak için birlikte çalışması gerektiğini de vurguladı.

Berendsen ise Çin'in güneyindeki Shenzhen kentinde düzenlenen 33. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Zirvesi'ne başarıyla ev sahipliği yapan Çin'i tebrik etti ve Çin'in kalkınma başarılarından övgüyle bahsetti.

Berendsen, Çin ile üst düzey etkileşimleri güçlendirmeye, tüm alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, farklılıklarını diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde ele almaya ve ortak kalkınma ve refahı sağlamaya hazır olduklarını söyledi.