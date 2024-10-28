Dini Nikahlı Eş Cinayetinden Tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde dini nikahlı karısını silahla öldüren zanlı tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca, Huzurevleri Mahallesi 9. Sokak'ta 22 Ekim'de Evin Demirtaş'ın tabancayla öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Demirtaş'ın bir süredir ayrı yaşadığı öğrenilen dini nikahlı eşi Abdullah Ş. gözaltına alındı.
Abdullah Ş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 22 Ekim'de silahlı saldırıya uğrayan Evin Demirtaş hayatını kaybetmiş, saldırgan dini nikahlı eşinin kadını silahla kovaladığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.
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