TUTUKLANDI
Karabük'ün Yenice ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı Tutku Burcu Köseoğlu'nu (29) bıçaklayarak öldüren Yusuf Berber (48), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Tutku Burcu Köseoğlu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesindeki Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından aile mezarlığına defnedildi.
Murat ÖZELCİ/ KARABÜK,
Son Dakika › Güncel › Dini Nikahlı Eşini Öldüren Adam Tutuklandı - Son Dakika
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