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Dini nikahlı eşinin intihar ettiği iddiasıyla tutuklandı - Son Dakika
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Dini nikahlı eşinin intihar ettiği iddiasıyla tutuklandı

Afyonkarahisar'da dini nikahla yaşadığı O.T.'nin ailesi ile oturdukları sırada yan odaya giderek av tüfeği ile intihar ettiği iddia edilen Gaye Solmaz'ın ölümüne ilişkin, eşinin kız kardeşi Atiye Tüysüz tutuklandı.

Dini nikahlı eşinin intihar ettiği iddiasıyla tutuklandı
16.01.2024 - 13:31,
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AFYONKARAHİSAR'da dini nikahla yaşadığı O.T.'nin ailesi ile oturdukları sırada yan odaya giderek av tüfeği ile intihar ettiği iddia edilen Gaye Solmaz'ın (24) ölümüne ilişkin, eşinin kız kardeşi Atiye Tüysüz tutuklandı.

Olay, 10 Ocak'ta Bolvadin ilçesi Özburun beldesi Üsküdar Mahallesi'nde meydana geldi. Gaye Solmaz, cezaevinde tutuklu olan dini nikahlı eşi O.T.'nin aile üyeleri birlikte yaşadığı evin salonunda oturdukları sırada, yan odaya geçip, iddiaya göre av tüfeğini karnına dayayarak ateş etti. Solmaz'ı kanlar içinde gören aile üyeleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, Yaralı Solmaz'ı genç kadını ambulans ile hastaneye kaldırdı. Solmaz, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

'KENDİNİ VURDU' DEDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Atiye Tüysüz, R.T., R.T., A.T., G.T., S.A. ve H.D. adlı aile üyeleri gözaltına alındı. Aile üyeleri ifadelerinde, Solmaz yan odaya geçtikten sonra görümcesi Atiye Tüysüz'ün onun yanına gittiğini, ardından silah sesi duyduklarını belirtti. Aile üyeleri, odaya girdiklerinde tüfeği Atiye Tüysüz'ün elinde gördüklerini, Solmaz'ın kendisini vurduğunu belirterek yardım istediğini söyledi. Savcılık sorgusunun ardından 6 şüpheli serbest bırakılırken, Atiye Tüysüz sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA
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Üsküdar, Özburun, Atiye, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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