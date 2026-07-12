Diplomasi ve Spor Gündemi

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Pakistan Federal İnsan Hakları Bakanı Azam Nazeer Tarar ile görüşecek ve mutabakat zaptı imzalayacak, Filistin Kadın İşleri Bakanı Mona Al-Khalili, Somali Aile ve İnsan Hakları Geliştirme Bakanı Khadija Mohamed Al Makhzoumi, İİT Kadının İlerlemesi Teşkilatı İcra Direktörü Sarah Alshoura ve İİT Genel Sekreter Yardımcısı Tariq Bakheet ile bir araya gelecek.

(İslamabad)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenecek bisiklet turuna katılacak.

(İstanbul/09.45)

2- 2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final etabı, Norveç-İngiltere ve Arjantin-İsviçre maçlarıyla tamamlanacak.

(Miami/00.00/Kansas City/04.00)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'da düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. etabındaki son maçında Tayland ile mücadele edecek.

(Osaka/09.30)

4- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği MotoGP'nin on birinci ayak yarışı, Almanya'da yapılacak.

(Hohenstein-Ernstthal/15.00

5- Wimbledon Tenis Turnuvası tek erkekler finalinde İtalyan Jannik Sinner ile Alman Alexander Zverev karşılaşacak.

(Londra/18.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, video, fotoğraf, grafik ile internet için oluşturduğu içerikler, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.