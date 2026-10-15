Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Lavrov ile görüştü

Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Lavrov ile görüştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'deki CICA 7. Zirvesi kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Bakü'de görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Bakü'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?