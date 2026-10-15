Diplomatik kaynaklara göre Dışişleri Bakanı Fidan, Bakü'de Lavrov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Bakü'de Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü.