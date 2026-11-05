Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Juba Büyükelçisi Ergin\'in cenaze törenine katıldı

Diplomatik kaynaklara göre Fidan, Juba Büyükelçisi Ergin'in cenaze törenine katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin için Ankara Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Fidan'ın törene katılımına ilişkin bilgi diplomatik kaynaklara dayanıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin'in Ankara Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan, Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Ergin için Ankara Hasan Tanık Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine iştirak etti.
Kaynak: AA
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