Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzurum'un Aşkale ilçe Tepebaşı mevkiinde meydana gelen kazada, bir otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Kazada, otomobilde bulunan sürücü, eşi ve çocukları yaralandı. Olayı gören yolcular, kaza yerine ilk müdahalede bulunarak kazazedeleri kurtardı. 112 acil ekipleri de olay yerine gelerek yaralılara müdahale etti. Kazada can kaybı yaşanmazken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

18.07.2024 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçe Tepebaşı mevkiinde kazalar eksik olmuyor.

Aşkale'den Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil Tepebaşını geçtikten hemen sonra Kükürtlü köyü mevkiinde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre 34 GJF 003 Plakalı otomobil Tepebaşı geçidinden iniş esnasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında sağa sola yalpalaması sonrasında takla atarak yol kenarında araziye inerek durabildi.

Olay esnasında Tercan'dan gelen yolcu otobüsündeki vatandaşlar olaya ilk müdahale ederek otomobilde bulunan sürücüyü, eşini ve küçük çocuklarını sıkışan arabadan kapıları zorla açarak kurtardılar. Otobüsten inen diğer kişiler ise yağan yağmura rağmen geliş istikametine doğru giderek, başka kaza yaşanmaması için zirveden iniş yapan araçlara uyarı yaptılar.

Yoğun yağan yağmurda seyahat ederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öğrenilen kazazedelere daha sonra gelen 112 acil ekipleri müdahale ettiler.

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken büyük çapta maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

Tepebaşı, Erzurum, Aşkale, Acil Durum, Trafik, Kaza, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:15 TFF seçiminde olay Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi TFF seçiminde olay! Ali Koç ile Mehmet Büyükekşi birbirine girdi
15:05 Bahçeli’nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu Bahçeli'nin elini öptüğü için tartışılan Özel Harekat Başkanı Karadeniz sessizliğini bozdu
13:56 Süleyman Hurma’dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın Süleyman Hurma'dan TFF seçimleri için tarihi çağrı: Cumhurbaşkanımız bizi kurtarsın
13:43 Köylüler mahkemelik olmuşlardı 2 şehrin sınırı değişti Köylüler mahkemelik olmuşlardı! 2 şehrin sınırı değişti
13:12 İslami değerlere ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret eden şüpheli yakalandı İslami değerlere ve Kur'an-ı Kerim'e hakaret eden şüpheli yakalandı
16:03 AVM’de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı AVM'de genç kızın fotoğrafını çeken yaşlı adama gözaltı
15:42 Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım Sarıgül olay videoyla ilgili son kez konuştu: Alkışı duydum, ihaneti gördüm ama böylesini yaşamadım
14:43 Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik Eleştirilerin hedefindeki Mehmet Büyükekşi, kendini savundu: Adamcılığın önüne geçtik
14:04 Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni’ye söyledikleri pahalıya patladı Gazetecinin İtalya Başbakanı Meloni'ye söyledikleri pahalıya patladı
14:04 TFF seçiminde kriz Ali Koç, Büyükekşi’nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı TFF seçiminde kriz! Ali Koç, Büyükekşi'nin yanına oturmayıp sandalyesini boş bıraktı
14:01 Rusya, ABD’nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi Rusya, ABD'nin adımlarına karşılık nükleer füzeler konuşlandırma ihtimalini gündeme getirdi
13:49 Ali Koç’tan Mehmet Büyükekşi’ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var Ali Koç'tan Mehmet Büyükekşi'ye zehir zemberek sözler: Baskı var, tehdit var, rüşvet var
13:41 Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor Gizli tanık soruşturmasında ifade veren eski emniyet müdürü: Ayhan Bora Kaplan suç örgütü bize operasyon çekiyor
13:06 Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER’i şikayet yağmuruna tuttu Özel okullar kitap için 50 bin TL istemeye başladı, vatandaşlar CİMER'i şikayet yağmuruna tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 16:33:50. #1.13#
SON DAKİKA: Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement