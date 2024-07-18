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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil takla attı: 3 yaralı

ERZURUM - Erzurum'un Aşkale ilçe Tepebaşı mevkiinde kazalar eksik olmuyor.

Aşkale'den Erzincan istikametine seyir halindeki otomobil Tepebaşını geçtikten hemen sonra Kükürtlü köyü mevkiinde kaza yaptı.

Alınan bilgiye göre 34 GJF 003 Plakalı otomobil Tepebaşı geçidinden iniş esnasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında sağa sola yalpalaması sonrasında takla atarak yol kenarında araziye inerek durabildi.

Olay esnasında Tercan'dan gelen yolcu otobüsündeki vatandaşlar olaya ilk müdahale ederek otomobilde bulunan sürücüyü, eşini ve küçük çocuklarını sıkışan arabadan kapıları zorla açarak kurtardılar. Otobüsten inen diğer kişiler ise yağan yağmura rağmen geliş istikametine doğru giderek, başka kaza yaşanmaması için zirveden iniş yapan araçlara uyarı yaptılar.

Yoğun yağan yağmurda seyahat ederken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptığı öğrenilen kazazedelere daha sonra gelen 112 acil ekipleri müdahale ettiler.

Meydana gelen olayda can kaybı yaşanmaması sevindirirken büyük çapta maddi hasar oluştu.