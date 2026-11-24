Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk/ 6 Nisan 1920

1- İlaçlara dirençli mikropların yayılımını önleyecek projelere uluslararası destek

Ufuk Avrupa Programı kapsamında yürütülen Avrupa Tek Sağlık Antimikrobiyal Direnç Ortaklığının 2027 yılı ortak uluslararası çağrısı başvuruya açıldı

Çağrıyla, direncin yayılma risklerini öngörecek modellerin geliştirilmesi hedefleniyor

27 ülkeden 37 fonlama kuruluşunun katıldığı çağrının toplam bütçesinin 30,9 milyon avro olması öngörülüyor

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- COP31'de fosil yakıt ve uyum finansmanı ayrışması uzlaşmanın önüne geçti

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz:

"COP'larda kararlar itirazsız kabulle alınıyor ki bu kural genellikle fosil yakıt üreticilerinin güçlü metinleri durdurmasına imkan veriyordu. Antalya'da ilk kez aynı kural ters yönde işledi ve daha iddialı bir metin isteyenler, zayıf bulduklarını durdurdu"

"(Gelişmiş ülkeler) Uyum finansmanının, geçen yıllarda kabul edilen genel iklim finansmanı hedefi içinde ele alınması gerektiğini savundular. Ayrıca 'gelişmiş ülke' tanımının 1992'de yapıldığını, o günden bu yana Çin ya da Körfez ülkeleri gibi ekonomilerin çok büyüdüğünü ve onların da katkı yapması gerektiğini düşünüyorlar"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

3- COP zirvelerindeki uzlaşma çıkmazı geçmişte de farklı başlıklarda yaşandı

COP6 ve COP15'te de yaşanan uzlaşı çıkmazı, COP31'de fosil yakıtlar, 1,5 derece hedefi ve finansman başlıklarında yeniden ortaya çıktı

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş:

"Çıkmazın üç noktası yani fosil yakıt ifadesi, aşım ve finansman konuları taraflarla ayrı ayrı yürütülecek görüşme ve istişarelerle ele alınmalı"

(Yeşim Yüksel/İstanbul)

4- Motosikletlerin yol mesaisi 10 yılda 2,8 katına çıktı

Motosikletlerin katettiği toplam mesafe 2016 yılında 11 milyar 579 milyon kilometre iken 2025 yılında 32 milyar 777 milyon kilometreye yükseldi

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa:

"Trafik yoğunluğu ve bireysel ulaşım ihtiyacının yükselmesi vatandaşları daha pratik ulaşım aracı olan motosiklete yönlendirdi"

(Arife Yıldız Ünal/Ankara)

5- Küresel büyümenin yönünü 2027'de yapay zeka yatırımları ve borçlanma maliyetleri belirleyecek

Küresel yatırım bankaları Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley ve ING'nin art arda yayımladığı 2027 projeksiyonları, dünya ekonomisinin yeni yılda trilyon dolarlık yapay zeka yatırımları ile yükselen borçlanma maliyetleri arasında dengelenmeye çalışacağını ortaya koyuyor

(Bahattin Gönültaş/Berlin)

6- Öğrencisi oldukları okula yıllar sonra öğretmen olarak döndüler

?- Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 2007-2011'de aynı sıraları paylaşan müdür yardımcısı Abdullah Samet Danış ile psikolojik danışman ve rehber öğretmen Muhammed Özdoğan, Öğretmenler Günü'nde mezun oldukları okulda eğitimci olarak görev yapmanın gururunu yaşıyor

Müdür Yardımcısı Danış:

"Lise yıllarımızda aynı dönemde kendisiyle öğrencilik yapmıştık. Şimdi birlikte mesai arkadaşı olarak görev yapıyoruz. Bu tabii ki çok güzel bir duygu, tarifi olmaz bir duygu"

Psikolojik danışman ve rehber öğretmen Özdoğan:

"Burası hem çalıştığımız hem de keyif aldığımız bir kurum. Zaten mezun olduktan sonra da gelmeye devam ediyorduk. Okulla ilişkilerimizi hiç koparmadık. Bizim okulumuzun çok iyi, çok yoğun bir mezun kitlesi var"

(Hamdi Dindirek-Nazlı Mumay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Emekli öğretmenin meslek aşkı huzurevi arkadaşlarını yeniden öğrenci yaptı

Emekli Fransızca öğretmeni Suzan Atlı Berkman, yaşadığı huzurevinde arkadaşlarının dil öğrenme isteğine gönüllü derslerle karşılık vererek yıllarca tutkuyla sürdürdüğü mesleğini devam ettirirken, 75-85 yaş arasındaki sakinler de yeni bir dil öğrenmenin heyecanıyla öğrencilik yıllarına dönüyor

Berkman:

"Fransızca şarkılar çalınıyordu. Ben de bazen şarkıların sözlerini tercüme ediyordum. Arkadaşlarım zamanla Fransızca kelimeler kullanmaya başladılar. Bana 'Bonjour Madame' diye sesleniyorlardı. Ben de onlara 'Merci beaucoup' diyordum. Bir gün sadece 'Merci' dediğimde arkadaşlarımdan biri 'Beaucoup nerede?' diye takıldı. Böyle böyle Fransızca günlük hayatımızın içine girmeye başladı"

(Şaduman Türkay/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Fenerbahçe, 311. Avrupa maçına çıkacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında yarın Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibiyle İngiltere'de karşılaşacak sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarındaki 310 maçta 123 galibiyet, 69 beraberlik ve 118 yenilgi yaşadı

Fenerbahçe, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonunda 45. maçına çıkacak

(Bozhan Memiş/Londra) (Grafikli)

9- İki Türk teknik direktörün "Şampiyonlar Ligi randevusu"

Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 25 Kasım Çarşamba günü karşı karşıya gelecek

Lig tarihinde ilk kez Türk iki teknik direktör, ekiplerinin başarısı için Londra'da karşılıklı hamleler yapacak

(Metin Arslancan/İstanbul)

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