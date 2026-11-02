Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun, Ankara\'da ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun, Ankara'da ifadesinin ardından serbest bırakıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçundan gözaltına alınan Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun, Ankara'da savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldı. Avukatı Kaan Bayramzade, sosyal medya açıklamasında müvekkilinin serbest bırakıldığını bildirdi.
(İZMİR) - "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltına alınan Diriliş Postası yazarı Yiğit Uzun, serbest bırakıldı.
Uzun, fon soruşturması kapsamında yazdığı yazılar gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçunu düzenleyen 217/A maddesi kapsamında İzmir'deki evinde gözaltına alınmıştı.
Yiğit Uzun'un avukatı Kaan Bayramzade, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müvekkilinin bugün Ankara'da savcılıkta verdiği ifadenin ardından serbest bırakıldığını bildirdi.
Bayramzade, "Cumartesiyi pazara bağlayan gece gözaltına alınan müvekkilimiz Gazeteci Yiğit Uzun'un bugün Ankara'da gerçekleştirilen savcılık ifade işlemlerine müdafii sıfatıyla iştirak edilmiştir. Müvekkilimiz, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır" ifadesini kullandı.
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