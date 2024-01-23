Dirk Rossmann ile Öz Büro İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı

Öz Büro İş Sendikası ile sağlık ve kişisel bakım ürünleri satılan Dirk Rossmann arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, sendikanın alışveriş merkezleri ve mağazalarda örgütlenme çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak, Türkiye'de 169 mağazası bulunan Almanya merkezli Dirk Rossmann şirketiyle sendika toplu iş sözleşmesi imzaladı.

Yaklaşık 1500 çalışanı kapsayan ilk dönem toplu iş sözleşmesi, Dirk Rossmann Genel Müdürü Bilgin Çifci ve Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Baki Gülbaba'nın katılımıyla düzenlenen törenle hayata geçti.

Yılbaşı itibarıyla geçerli olacak toplu iş sözleşmesiyle çalışanların mevcut ücretlerine yüzde 50 zam yapıldı.

İkramiye, iş primi, kıdem zammı, yakacak, çocuk ve bayram yardımları ile tamamlayıcı sağlık sigortası gibi hakların yer aldığı sözleşmede, kadın çalışanlar için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Anneler Günü'nde, erkek çalışanlar için Babalar Günü'nde, bütün çalışanlar için doğum günü gibi özel günlerde ayni ve nakdi haklar tanındı.

Şirket ve sendika, ülkenin, şirketin ve çalışanların süreç içinde yaşayabilecekleri ekonomik değişiklikler dikkate alınarak böyle bir durumla karşılaşılması halinde sözleşme maddelerinin güncellenmesi konusunda da mutabakata vardı.

Öz Büro İş Sendikası Genel Başkanı Gülbaba, toplu iş sözleşmesinin mağazacılık ve perakendecilik sektörüne örnek nitelikte olduğunu belirterek, Rossmann yönetimine üyeleri adına teşekkür etti.