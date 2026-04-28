Dış Basın: Türkiye Batı Balkanlar'da AB İçin Stratejik Ortak

28.04.2026 17:30
Avrupa Komisyonu Başkanı von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını Rus, Türk veya Çin etkisine bırakmamalıyız' sözlerine rağmen, dış basın Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki varlığının AB için tehdit değil, denge unsuru olduğunu yazdı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 'Avrupa kıtasını Rus, Türk veya Çin etkisine bırakmamalıyız' açıklaması tartışma yaratsa da, dış basındaki analizler Türkiye'nin Batı Balkanlar'daki varlığının AB için tehdit oluşturmadığını, aksine kritik bir denge unsuru olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Sözcüsü Paula Pinho, von der Leyen'in ifadelerinin doğrudan Batı Balkanlar'a yönelik olduğunu belirterek, Türkiye'nin aday ülke statüsü gereği bölgeye karşı sorumluluk taşıdığını ve Ankara'nın etkisinden rahatsızlık duyulmadığını ifade etti.

The Caspian Post'taki analizde, Türkiye'nin bölgede istikrarı destekleyen doğal bir aktör olduğu, yokluğunda oluşacak güç boşluğunu Avrupa'nın tek başına dolduramayacağı belirtildi. Türkiye'nin 14. yüzyıldan bu yana Balkanlar'da kesintisiz varlığı, kültürel miras ve güçlü diplomatik ilişkileri etkisini artırıyor. Ayrıca Türkiye, Balkanlar'ın en büyük ekonomisi olarak yatırımlarıyla bölge kalkınmasına katkı sağlıyor.

Analizde, Türkiye'nin Sırbistan ile yakın ilişkilerinin bölgesel tansiyonu düşürdüğü, Bosna Hersek'te istikrarın korunmasına katkı sağladığı ve farklı taraflarla güven ilişkisi kurabilen nadir aktörlerden biri olduğu vurgulandı. Türkiye'nin NATO'nun Kosova barış gücü komutasını üstlenmesi de bu rolün göstergesi.

Türkiye'nin Balkan ülkelerinin AB üyeliğini desteklemesi ve bölgesel istikrarı güçlendireceği görüşü, AB ile ortak vizyonu yansıtıyor. Türkiye'nin varlığı, Çin veya Suudi Arabistan gibi aktörlerin etkisini sınırlarken, AB için stratejik ortak konumunu pekiştiriyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Balkanlar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
