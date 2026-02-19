Dış Borç Faizleri Rekor Kırdı

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'nin 2025 yılında dış borçlar için ödediği 25 milyar dolarlık faiz tutarına ilişkin yaptığı açıklamada, "2002 yılında Türkiye yalnızca 6 milyar dolar dış borç faizi ödüyordu. Bugün geldiğimiz noktada yıllık faiz ödemesi 25 milyar dolara çıktı. AKP döneminde toplamda 274 milyar dolarlık dış borç faizi ödendi. Bu tablo, yanlış ekonomi politikalarının milletimize faturasıdır" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Türkiye'nin ödediği dış borç faizinin her geçen yıl katlandığını belirterek, 2025 yılında 25 milyar dolarlık dış borç faizi ödendiğini açıkladı. Bu tutarın Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık faiz ödemesi olarak kayıtlara geçtiğini söyleyen Öztunç, iktidarın ekonomi politikaları ile Türkiye'yi hem içeride hem dışarıda yüksek faiz sarmalına sürüklediğini ifade etti.

"Yanlış politikalar dış borcu da pahalılaştırdı"

Öztunç, özellikle 2021 yılında uygulanmaya başlanan "Nas" temelli ekonomi yaklaşımının Türkiye'nin risk primini artırdığını, kredi notunu düşürdüğünü ve dış borçlanma maliyetlerini katladığını belirtti. Öztunç, son 4 yılda ödenen dış borç faizini de açıkladı. Buna göre; 2021 yılında 13,1 milyar dolar, 2022 yılında 12,5 milyar dolar, 2023 yılında 18,3 milyar dolar, 2024 yılında 22,7 milyar dolar, 2025 yılında ise 25 milyar dolar dış borç faizi ödendi.

2025 yılında yapılan 25 milyar dolarlık faiz ödemesinin 8,4 milyar dolarını Merkez Bankası ve kamu kesimi, 16,6 milyar dolarını ise özel sektörün gerçekleştirdiğini belirten Öztunç, AK Parti iktidarı döneminde dış borç faiz ödemelerindeki artışın katlanarak arttığını vurgulayarak, "2002 yılında Türkiye yalnızca 6 milyar dolar dış borç faizi ödüyordu. Bugün geldiğimiz noktada yıllık faiz ödemesi 25 milyar dolara çıktı. AKP döneminde toplamda 274 milyar dolarlık dış borç faizi ödendi. Bu tutarın 121 milyar dolarını Merkez Bankası ve kamu, 154 milyar dolarını ise özel sektör ödedi. Bu kaynaklar yatırıma, üretime, çiftçiye, esnafa, emekliye gitmesi gerekirken faiz lobilerine aktarılmıştır" dedi.

"Dış borç stoku 131 milyar dolardan 565 milyar dolara"

AK Parti döneminde dış borç stokunun 131 milyar dolardan 565 milyar dolara yükseldiğini belirten Öztunç, artan borç yükünün gelecek nesillerin omzuna bırakıldığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Esnafın kepenk kapattığı, Çiftçi borç batağına sürüklendiği, milyonlarca kişin icralık olduğu, insanların muhtaç duruma düşürüldüğü, suç oranlarının patladığı, iş adamları finansmana ulaşamadığı bir dönemi yaşatıyorlar bize. Yanlış ekonomi politikaları nedeniyle Türkiye, yüksek faiz–yüksek borç sarmalına mahküm edilmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu faiz yükünün daha da artması beklenmektedir. İktidar, algı siyaseti yerine üretim, istihdam ve güven veren ekonomi politikalarına dönmelidir."