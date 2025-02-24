Diş Hekimi Mehmet Emrah Düşmez, Tabancayla Vurulduktan Sonra Hayatını Kaybetti

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İZMİR'in Konak ilçesinde, Mustafa Ercan'ın (34) tabancayla başından vurarak ağır yaraladığı diş hekimi Mehmet Emrah Düşmez (49), tedavi gördüğü hastanede 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 21 Şubat günü saat 17.00 sıralarında, Alsancak Kültür Mahallesi Ali Çetinkaya Bulvarı'ndaki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Ağız ve diş sağlığı merkezinde diş hekimi olarak görev yapan Mehmet Emrah Düşmez'in oturduğu daireye, husumetli olduğu Mustafa Ercan geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Mustafa Ercan, tabancayla Düşmez'in başına ateş etti. Mustafa Ercan, daha sonra Düşmez'in telefonunu alıp, kanlar içindeki görüntüsünü çekerek annesine gönderip, kaçtı. Oğlunun vurulduğunu gören anne, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Düşmez, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, SAM Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timler Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mustafa Ercan'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mustafa Ercan'ın olayın ardından bir süre caddede yürüdüğü ardından da taksiye binerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Mustafa Ercan'nın yerini belirleyen ekipler, aynı gün operasyon düzenledi. Mustafa Ercan, Konak ilçesi Basmane semtinde suç aleti tabancayla gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilen Mustafa Ercan, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yoğun bakımda tedavisi süren Mehmet Emrah Düşmez, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.