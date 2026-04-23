Diş Hekimleri Bakanla Toplantı Düzenledi

23.04.2026 12:06
DİŞHEK-SEN, Bakan Memişoğlu'na diş hekimlerinin taleplerini iletti ve sorunları ele aldı.

(ANKARA) - Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM) ile ağız ve diş sağlığı hastanelerinde (ADSH) dağıtım oranlarının artırılması, ek ödeme katsayılarının yükseltilmesi ve MHRS ile çalışma koşullarına dair düzenleme yapılması, diş hekimleri arasındaki gelir farkının azaltılması, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, kontenjanların düşürülmesi ve yeni istihdam açılması talepleri dile getirildi.

DİŞHEK-Sen Kurucu Genel Başkanı Banu Yıldırım, Genel Başkan Yardımcısı Dağhan Erbaz ve Genel Başkan Yardımcısı Kıvanç Kamburoğlu, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarette, kamu diş hekimlerinin mali hakları ve çalışma koşullarına ilişkin güncel sorunlar ile sahadan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan çözüm önerileri Bakan Memişoğlu'na sunuldu. Sendika ayrıca, Türkiye'nin ilk ve tek diş hekimliği sendikası olarak kuruluş gerekçesini ve temel hedeflerini de aktardı.

Görüşmede, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri (ADSM) ile Ağız ve Diş Sağlığı Hastanelerinde (ADSH) düşen dağıtım oranlarının artırılması gerektiği vurgulandı. Girişimsel işlem puanlarının emek, zaman ve mesleki risk dikkate alınarak yükseltilmesi talep edildi. 8. Dönem Toplu Sözleşme ile kaldırılan "ortalamadan alma hakkı"nın teşvik ek ödeme yönetmeliğine yeniden eklenmesi de sendikanın talepleri arasında yer aldı. Ayrıca diş hekimleri ve uzman diş hekimlerinin ek ödeme katsayılarının artırılması, tıp hekimleri ile diş hekimleri arasındaki gelir farkının azaltılması ve uzman diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi gündeme getirildi.

Toplantıda MHRS randevu sayılarının düşürülmesi, vardiya ve mesai kaydırma uygulamalarının sonlandırılması, birinci basamak ve cezaevi diş hekimlerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi de ele alındı. Bunun yanı sıra diş hekimliği fakültelerinin sayısının ve kontenjanlarının azaltılması, ağız ve diş sağlığı hizmetlerine yeni yatırımlar yapılması, koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi ve atanamayan diş hekimlerinin kamuya istihdamı da Bakanlığa iletilen başlıklar arasında yer aldı.

Kaynak: ANKA

