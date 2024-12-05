Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı Tercihleri Başlıyor

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Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 5-11 Aralık arasında yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sayfasında yer alan duyuruya göre, adaylar, tercihlerini 5 Aralık'tan itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecek.

Tercih işlemleri, 11 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.