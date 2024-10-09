Discord'a Erişim Engeli - Son Dakika
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Discord'a Erişim Engeli

Discord\'a Erişim Engeli

Bakan Uraloğlu, Discord'un güvenlik bilgilerini paylaşmadığı için erişime engel getirdiklerini açıkladı.

09.10.2024 13:44
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için zorunlu olarak erişime engel getirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, 'Discord' isimli sosyal medya platformuna, Ankara 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nin gece 02.10'da aldığı kararla erişimine engel getirdiklerini belirterek, "Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz orada sorgulama yapamıyorlar maalesef. Orayı kullananların bize şikayet etmesi noktasında biz müdahil olabiliyoruz. Maalesef birkaç gündür yaşadığımız olaylar olmamış olsa belki biz bugün Discord'a erişime engel getirdiğimiz için yasakçı bir zihniyetle itham edilecektik. Ama bu olaylar oldu, herkes kapatılmasını istiyor. O zaman toplumun bütün kesimleri ile gerçekten bir arada hareket etmemiz lazım. Başta aileler olmak üzere, bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemeyebiliyoruz ve Discord, kendi bilgilerini, IP adresi dahil, içerikler dahil güvenlik güçlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik" dedi.

'HER TÜRLÜ ADIMI ÇOK NET BİR ŞEKİLDE ATACAĞIZ'

Uraloğlu, toplumdaki algıyı, farkındalığı beraber yürütmekte fayda olduğuna işaret ederek, "Biz burada İçişleri Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, güzel bir iş birliğimiz var. Bazı şeyleri ancak öğrendiğimizde müdahale ediyoruz. Yoksa her şeyi denetleme imkanına sahip değiliz. Burada Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var. Ama bir hafta önce kapatmış olsaydık bu memnuniyet olmayacaktı. Burada bizlerle olan bilgi paylaşımı gerçekten kıymetli. Bizim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun güvenli internet adresi var, 141 çağrı merkezimiz var; buralara gelen şikayetler, gelen talepler üzerine biz gerekeni yapıyoruz. Onlar bazı sohbet odaları gibi yerlerin içerisinde olduğu için bize bilgiler aktarabiliyorlar, biz de daha geniş bilgi sahibi olarak burada yapmamız gerekeni yapmaya gayret ediyoruz. Toplumumuzu koruma ile ilgili her türlü adımı çok net bir şekilde atacağız. Hepsini yakın takipteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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