Discord'da Müstehcen Yayın Soruşturmasında 3. Tutuklama - Son Dakika
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Discord'da Müstehcen Yayın Soruşturmasında 3. Tutuklama

Discord'daki müstehcen içerik soruşturmasında F.T. tutuklandı, tutuklu sayısı 3'e yükseldi.

11.10.2024 17:46
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Mesajlaşma platformu Discord'da E.N.B. adlı çocuğun da yer aldığı görüntülerle ilgili başlatılan soruşturmada, şüpheli F.T'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 3'e çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, mesajlaşma platformu Discord'da müstehcen içerikli paylaşımlar ile kurgu video paylaşımı yapılan yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen "HAHA" rumuzlu F.T. hakkında gözaltı kararı verildi.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan F.T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli F.T, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir kız çocuğunun sosyal medyadaki bir program üzerinden tehdit edildiğine dair paylaşılan videodaki görüntülerin Siber Daire Başkanlığınca incelendiğini ve videonun kurgu olduğunun belirlendiğini duyurmuştu.

İzmir Emniyet Müdürlüğünün, E.N.B. adlı çocuğu adresinde muhafaza altına aldığını, ifade işlemlerinin psikolog eşliğinde alınacağını bildiren Yerlikaya, E.N.B'nin sözde tehdit ve şantaja maruz kaldığı görüntüleri, halkı yanıltıcı şekilde internet üzerinden yayımlayan ve dezenformasyon yapan 18 yaşındaki T.D'nin ise Ankara'da gözaltına alındığını bildirmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, "HAHA" rumuzlu yayın kanalının yöneticilerinden olduğu tespit edilen M.E.Ö. de Konya'da gözaltına alınmıştı. T.D. ve M.E.Ö. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanı, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, ankara, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Discord'da Müstehcen Yayın Soruşturmasında 3. Tutuklama - Son Dakika

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