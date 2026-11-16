DİŞHEK-SEN, YÖK'ün çift ana dal planına istihdam kaygısıyla karşı çıktı - Son Dakika
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DİŞHEK-SEN, YÖK'ün çift ana dal planına istihdam kaygısıyla karşı çıktı

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DİŞHEK-SEN, YÖK\'ün çift ana dal planına istihdam kaygısıyla karşı çıktı
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DİŞHEK-SEN Başkanı Banu Yıldırım, YÖK'ün diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerine mühendislikte çift ana dal planına tepki gösterdi. Yıldırım, diş hekimliği eğitiminin yoğun teorik ve klinik uygulama gerektirdiğini, istihdam sorununun kendi alanında çözülmesi gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - Diş Hekimliği Sendikası (DİŞHEK-SEN) Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerine mühendislik alanlarında çift ana dal yapma imkanı sağlanmasına yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Beş yıllık diş hekimliği eğitiminin yoğun teorik ve klinik uygulamalar gerektirdiğini belirten Yıldırım, "Diş hekimliği mezunları kendi mesleklerinde iş bulamazsa mühendis olarak çalışabilsinler diye mi ikinci bir diploma verilecek? İstihdam sorununun çözümü, diş hekimlerine başka mesleklerin kapısını açmak olmamalıdır" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın diş hekimliği ve eczacılık öğrencilerinin mühendislik programlarında çift ana dal yapmalarını teşvik edecek bir model üzerinde çalıştıklarını ve uygulamayı gelecek yıla yetiştirmeyi hedeflediklerini açıklamasının ardından DİŞHEK-SEN'den konuya ilişkin açıklama geldi.

Diş hekimliği ve mühendisliğin ayrı ayrı kapsamlı teorik bilgi ve uygulamalı eğitim gerektiren meslekler olduğunu vurgulayan DİŞHEK-SEN Genel Başkanı Uzm. Dr. Dt. Banu Yıldırım, mevcut diş hekimliği fakültelerindeki eğitim ve altyapı sorunları çözülmeden öğrencilere ikinci bir meslek eğitimi verilmesinin öncelikli ihtiyaçlarla örtüşmediğini belirtti.

"İSTİHDAM SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ, DİŞ HEKİMLERİNE BAŞKA MESLEKLERİN KAPISINI AÇMAK OLMAMALI"

Diş hekimliği mezunlarının istihdam sorununa dikkat çeken Yıldırım, "Bu uygulamanın amacı nedir? Diş hekimliği mezunları kendi mesleklerinde iş bulamazsa mühendis olarak çalışabilsinler diye mi ikinci bir diploma verilecektir? İstihdam sorununun çözümü, diş hekimlerine başka mesleklerin kapısını açmak olmamalıdır. Bizim önceliğimiz, genç meslektaşlarımızın yıllarca eğitimini aldıkları mesleklerini yapabilmeleridir. Diş hekimlerinin ihtiyacı ikinci bir meslek değil, kendi alanlarında çalışabilecekleri yeterli istihdam olanaklarıdır" dedi.

Türkiye'deki diş hekimliği fakültelerinin bir bölümünde akademik kadro, fiziki altyapı ve klinik eğitim olanaklarının yetersiz olduğunu kaydeden Yıldırım, fakülte kontenjanlarının düşürülmesi ve eğitim altyapısı yetersiz fakültelerin kapatılması çağrısı yaptı.

"DAHA FAZLA DİPLOMA DEĞİL, NİTELİKLİ DİŞ HEKİMLİĞİ"

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Beş yıllık diş hekimliği eğitiminin kısaltılması, teorik eğitimin, stajların ve klinik deneyimin azalması anlamına gelir. Öğrencilerimizin yeterli klinik deneyim kazanmadan mezun olması yalnızca mesleğimizin geleceğini değil, doğrudan halk sağlığını da ilgilendirir. Böyle bir düzenlemenin bedelini yalnızca diş hekimleri değil, sağlık hizmeti alan vatandaşlarımız da öder.

Bir yanda kendi mesleğinde iş bulmayı bekleyen genç diş hekimleri, diğer yanda nitelikli ağız ve diş sağlığı hizmetine ulaşmak isteyen vatandaşlarımız var. Sağlık Bakanlığı kamu ağız ve diş sağlığına yeterli bütçeyi ayırmalı, yeni hastaneler açmalı ve ihtiyaca uygun sayıda diş hekimi istihdam etmelidir. Böylece hem genç meslektaşlarımız kendi mesleklerini yapabilecek hem de vatandaşlarımızın tedaviye erişimi kolaylaşacaktır. DİŞHEK-SEN olarak çağrımız nettir: Daha fazla diploma değil, nitelikli diş hekimliği eğitimi; başka mesleklere yönlendirme değil, kendi mesleğimizde istihdam istiyoruz."

Kaynak: ANKA
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