Dişhekimleri: Sorunlarımızı Anlatmakta Yorulduk

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - Samsun Dişhekimleri Odası'nın düzenlediği 19. Karadeniz Bahar Sempozyumu'na katılan Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Fatih Güler sempozyum öncesinde açıklamalarda bulunarak, "Bakanlık, genel tıp bakanlığı arkadaşlar, bunu bir defa kabul edeceksiniz. Diş hekimliğiyle ilgili muhataplarınızın tamamı genel tıptan, sorunları anlatmakta o kadar zorlanıyoruz ki, o kadar yoruluyoruz ki, çok uzaklar. ve öncelikleri değil" dedi.

Türk Dişhekimleri Birliği Genel Başkanı Fatih Güler, Samsun Dişhekimleri Odası'nın düzenlediği 19. Karadeniz Bahar Sempozyumu'na katıldı.

Burada konuşan Güler, Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmeler neticesinde, YÖK'le yapılan protokol sonucunda her yıl yüzde 15 oranında üst üste beş yıl süreyle kontenjanların düşürülebileceğinin bilgisini aldığını ifade ederek, "Bakanlıkta görüştüğümüz her birimde dişhekimi sayısı gerçekten fazla artık azaltılmalı diye bir irade var. Tabii YÖK buna ne kadar uyacak? Sonuçta son karar YÖK'ten çıkacak. Temmuz ayında biz kılavuzları görmeden bu yüzde 15 azaltılacak söylemine tam inanamıyoruz, bekliyoruz inşallah sözlerinde dururlar" diye konuştu.

Güler, bakanlığın her dişhekimini atamak gibi bir politikasının da olmadığını belirtti.

"Sorunlarımızı anlatmakta yoruluyoruz"

Güler, "Gerçekten gençlerin meslektaşlarımın sorunlarını dile getirmek için çok büyük mesai harcıyoruz. Çok ilgileniyoruz, çok kolay değil. Bakanlık, genel tıp bakanlığı arkadaşlar, bunu bir defa kabul edeceksiniz. Bakanlık içerisinde ağız diş sağlığı hizmetleri ve programları yüzde 3-5 arasında maksimum. Geri kalan bütün hizmetler genel tıp üzerinden geliyor ve muhataplarınızın tamamı genel tıptan, sorunları anlatmakta o kadar zorlanıyoruz ki, o kadar yoruluyoruz ki, çok uzaklar. ve öncelikleri değil" şeklinde konuştu.