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Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile İstanbul'da bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile İstanbul\'da bir araya geldi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, Türkiye-Yunanistan 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu vesilesiyle İstanbul'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geldi. Görüşme, Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda duyuruldu.

02.02.2024 20:25
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Burak Akçapar, İstanbul'da, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Fragoyannis ile bir araya geldi.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Akçapar'ın, Türkiye-Yunanistan 6'ncı Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı ve İş Forumu vesilesiyle İstanbul'da bulunan Fragoyannis ile görüştüğü belirtildi.

Paylaşımda, Akçapar ve Fragoyannis'in fotoğrafına da yer verildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakan Yardımcısı Akçapar, Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Fragoyannis ile İstanbul'da bir araya geldi - Son Dakika
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