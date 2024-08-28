Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Tonga'da Pasifik Adaları Forumu'na katıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Tonga'da düzenlenen 53'üncü Pasifik Adaları Forumu (PAF) Liderler Toplantısı'na katıldı.

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımlara göre, Duran, 53'üncü PAF Liderler Toplantısı'nda konuştu.

Duran, Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu PAF'ın Genel Sekreteri Baron Waqa ile yaptığı görüşmede, taraflar arasındaki ilişkileri ve işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Bakan Yardımcısı Duran, İngiltere Dışişleri Bakanlığında Hint-Pasifik'ten Sorumlu Devlet Bakanı Catherine West, Fiji Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Lesi Korovavala, Marshall Adaları Dışişleri ve Ticaret Bakanı Kalani Kaneko'nun yanı sıra Tonga Sağlık Bakanı Siale 'Akau'ola ile de görüştü.

Görüşmelerde ikili ilişkiler, Pasifik'te öne çıkan bölgesel gelişmeler, iklim değişikliği ve Türkiye'nin bölgeye yönelik projeleri ele alındı.