Dışişleri Bakan Yardımcısı Duran Senegal'de

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Senegal'de temaslarda bulundu.

İkili siyasi istişareler için başkent Dakar'da bulunan Bakan Yardımcısı Duran, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Khare Diouf ile görüştü.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirlikleri, ekonomik kalkınma hedefleri ve güncel konuların yanı sıra Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın ay sonunda Türkiye'ye yapacağı ziyarete ilişkin detaylar ele alındı.

Duran, ardından Silahlı Kuvvetler Bakanı Birame Diop tarafından kabul edildi.