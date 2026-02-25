Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya'dan Filistin Büyükelçisine Ziyaret

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Musa Kulaklıkaya, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Nasri Abu Jaish ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Kulaklıkaya, Büyükelçi Abu Jaish'i kabul etti.

Görüşmede, ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmeler ele alındı ve Türkiye'nin Filistin davasına olan sarsılmaz desteği yinelendi.