Dışişleri Bakan Yardımcısı Kulaklıkaya İslamabad'da Toplandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, İslamabad'daki Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıkları Kıdemli Memurları Toplantısı kapsamında, Mısır ve Suudi Arabistanlı yetkililerle bir araya geldi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Kulaklıkaya'nın temaslarına yer verildi.

Buna göre Kulaklıkaya, İslamabad'da düzenlenen Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlıkları Kıdemli Memurları Toplantısı çerçevesinde, Mısır Dışişleri Bakanlığında Siyaset Planlama ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Bakan Yardımcısı Büyükelçi Nazih El Naggary ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Genel Müdürü Abdullah bin Khaled Al Saud ile görüştü.