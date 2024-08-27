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Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Irak Temsilciler Meclisi Kerkük Milletvekili Erşat Salihi ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Turan ve Irak Temsilciler Meclisi Kerkük Milletvekili Salihi ile Ankara'da bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmede Kerkük'teki güncel gelişmelerin ele alındığı belirtilerek, " Türkiye, Irak Türkmenlerine destek vermeye devam edecektir." ifadesine yer verildi.